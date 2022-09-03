برشلونة تضع عملتها الخاصة حيز التداول

شفق نيوز/ وضع مجلس مدينة برشلونة حيز التداول في حيي بوبلا سيك وسانتوس، العملة الخاصة بالمدينة المعروفة اختصارا باسم REC، وهي المورد الثقافي الاقتصادية للمواطن، والذي سيعمل كعملة للمواطنين لمكافأة الوصول إلى الأنشطة الثقافية.

وأوضح المجلس أن الهدف من العملة وهو “تحفيز الاستهلاك والإنتاج والوصول إلى الثقافة المحلية”.

والعملة الثقافية “ريك” هي رقمية فقط ويمكن استخدامها في المراكز المدنية والمتاجر ومساحات التدريب وقاعات الحفلات الموسيقية والمتاحف في الأحياء التي تشارك في الاختبار التجريبي، بحسب موقع "إسبانيا بالعربي"

ومن خلال هذه المبادرة، استثمرت بلدية برشلونة 200000 يورو، نصفها مخصص لـ 500 أسرة تستفيد من الخدمات الاجتماعية والنصف الآخر مفتوح لجميع السكان الذين يستخدمون تطبيق REC Cultural.

وستنتهي الحملة، وهي اختبار تجريبي، في 28 فبراير 2023 (أو قبل ذلك في حالة نفاد المكافأة)، ولكن يمكن الاستمرار في تداول العملة المعدنية ويمكن الاستمرار في استخدامها في المؤسسات المشاركة.