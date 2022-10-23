أبرزها مشروبات "الدايت".. أطباء ينصحون بتجنب هذه الأطعمة لحماية القلب

شفق نيوز / أكد أطباء ومتخصصون في التغذية، أن تناول أي شيء باعتدال يعد أمرا جيدا لصحة الإنسان، فيما نصحوا بتجنب ثلاثة أطعمة تجنباً تاماً للحفاظ على صحة القلب.

وأفاد موقع "فيت وير"، المتخصص في التغذية، بأن "أمراض القلب تعد السبب الرئيسي للوفاة في الولايات المتحدة"، مضيفا أن "ذلك مرده إلى النظام الغذائي السيئ".

وفيما يلي ثلاثة أطعمة ينصح أطباء القلب بعدم تناولها:

اللحوم المصنعة: هي اللحوم التي تم حفظها بالتدخين أو التمليح أو المعالجة، أو بإضافة مواد حافظة كيميائية.

الأطعمة المصنعة: يقصد بها على سبيل المثال رقائق البطاطس والحبوب وحتى الخبز الأبيض. ما ينطبق على اللحوم المصنعة ينطبق عليها، لأنها غنية كذلك بالدهون المشبعة والصوديوم، كما تحتوي على كميات عالية من السكريات المضافة والكربوهيدرات.

مشروبات الدايت الغازية: في الأصل، تحتوي المشروبات الغازية على "نسبة هائلة" من السكريات المضافة، لكن المشروبات الخاصة بالحمية تضم المادة المحلية الاصطناعية (الأسبارتام).

وتعد الأسبارتام بديل السكر، لكنها أحلى 200 مرة من سكر المائدة.

ووجدت دراسات أن حلاوة الأسبارتام تعزز شهية الإنسان. ويقول المتخصصون إن هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية واحتمال الإصابة بالسمنة.

ومن المعروف أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة يواجهون مخاطر أعلى للإصابة بأمراض القلب مقارنة مع أولئك الذين يتمتعون بوزن طبيعي.