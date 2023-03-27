أبرزها للعراق وإيران .. مصر تطرح قريباً "فيزا سياحية" لعدد من الدول تمتد لـ5 سنوات

شفق نيوز / أعلن وزير السياحة والآثار المصري، أحمد عيسى، اليوم الاثنين، إن حكومة بلاده أقرت إصدار تأشيرة لمدة 5 سنوات متعددة الاستخدام بقيمة 700 دولار، وتشمل عددا من الدول أبرزها العراق وايران.

وقال الوزير المصري في مؤتمر صحفي، أنه "تم الاتفاق على إصدار تأشيرة دخول متعددة الاستخدام لمدة 5 سنوات على أن تكون قيمتها 700 دولار أمريكي، وسيتم الإعلان عن بدء تفعيلها قريباً".

كما أقر الوزير رزمة إجراءات لتسهيل حركة السياحة الأجنبية الوافدة، تضمنت قراراً بتسهيل دخول السياحة الإيرانية، إلى جانب تسهيلات أخرى لحملة الجنسية الصينية والهندية والمغربية والجزائرية.

فيما قال: "هناك جهود للنهوض بصناعة السياحة في البلاد ومنها التسهيلات والتيسيرات للحصول على التأشيرة الإلكترونية لدخول مصر".

تسهيلات للسياح لزيارة مصر

وتابع زاد المسؤول المصري قائلاً: "التسهيلات الجديدة للتأشيرة السياحية لمصر ستشمل أيضاً الوافدين من العراق والهنود حاملي الإقامة في دول الخليج، وتأشيرات شنغن، والوافدين من دول أمريكا، اليابان، بريطانيا، نيوزيلندا، وكندا".

بشأن السياحة الإيرانية، قال عيسى خلال المؤتمر، إن مواطنيها سيحصلون على تأشيرات السياحة عند وصولهم إلى المطارات جنوبي سيناء، ضمن ضوابط وشروط معينة.

وضمن الشروط التي وضعتها الوزارة، حصول السائح الإيراني القادم إلى القاهرة على تأشيرة، إن كان قادماً ضمن مجموعات سياحية قادمة من نفس البلد.

كذلك، تتضمن الشروط، حصول السياح الإيرانيين على التأشيرة، من خلال مجموعات سياحية تنظم عبر شركات تنسق مسبقاً إلى الرحلة مع الجانب المصري.

فيما تحسنت حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال أول شهرين من العام الجاري، بنسبة 30% على أساس سنوي، دون تقديم أرقام من جانب الوزير.

حيث قال: "على الرغم من انخفاض أعداد السياح خلال الفترة الماضية من روسيا وأوكرانيا، بسبب الحرب، إلا أنه شهدت في المقابل زيادة كبيرة من دول أمريكا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا".

حسب وكالة الأناضول، بلغ عدد السياحة الأجنبية الوافدة إلى البلاد خلال 2022، قرابة 11.7 مليون سائح وسائحة، مع توقعات بنمو السياحة الوافدة إلى القاهرة بنسبة 28% خلال 2023.