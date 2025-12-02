أبرزها الوسادة .. أسباب غير متوقعة للصداع النصفي

شفق نيوز- متابعة

أفاد الدكتور أندريه راتينوف، أخصائي طب الأعصاب والعمود الفقري، أن الصداع النصفي يُعد ثالث أكثر الأمراض انتشارا في العالم، ويتجلى على شكل نوبات صداع شديدة غالبا ما تتحول إلى مزمنة.

وأشار الدكتور إلى أن "تشنج الرقبة قد يكون أحد الأسباب الخفية للصداع النصفي، الذي غالبا ما يبدأ في الرقبة ويزداد عند إمالة الرأس، ويظهر عادة في جانب واحد مع توتر في مؤخرة الرأس أو شعور بثقل الرأس".

وأوضح أن "90% من تشنجات الرقبة تنتج عن مجموعة من العوامل مثل الجلوس الطويل أمام المكتب وإمالة الرقبة للأمام، ما يعيق الدورة الدموية ويضغط على الأعصاب، وتتفاقم الحالة بسبب نمط الحياة الخامل والتوتر المزمن".

وأشار إلى أن "النساء أكثر عرضة لتشنجات مستمرة بسبب وضعية العمل على الكمبيوتر وحمل حقيبة اليد على نفس الكتف".

وأضاف الدكتور راتينوف أن "الوسادة غير المناسبة تساهم بشكل كبير في إجهاد الرقبة والصداع، فإذا كانت مرتفعة جدا أو ناعمة جدًا، تبقى الرقبة مائلة طوال الليل، مما يجبر العضلات على العمل بدلاً من الراحة ويؤدي إلى تشنجات دقيقة تتراكم تدريجيا".

وأشار إلى أن "النوم على وسادة غير ملائمة قد يسبب ألمًا في الرقبة صباحًا، صداعًا متكررًا، وخدرا في الأصابع، وأن وضع الذراع تحت الرأس يشير إلى عدم كفاية دعم الرقبة، التي يجب أن تكون أثناء النوم في مستوى العمود الفقري".

وأكد أن "تغيير الوسادة وتعديل وضعية النوم يساعدان على تخفيف الصداع لدى 60-70% من المرضى"، مشيرا إلى أن "هذا الإجراء البسيط غالبا ما يكون له تأثير كبير على الصحة".

وأوضحت الخبيرة مارينا فلاسوفا أن "مؤشرين أساسيين يجب أخذهما في الاعتبار عند اختيار الوسادة: السمك والصلابة ويجب أن يكون ارتفاع الوسادة عند النوم على الجانب مساويا للمسافة بين الكتف والرقبة، أما عند النوم على الظهر فيجب أن يكون أقل لتجنب التشنجات العضلية".