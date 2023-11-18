برحلة تجريبية ثانية.. "سبايس أكس" تطلق أكبر وأقوى صاروخ

شفق نيوز/ أطلقت شركة "سبايس إكس" السبت "ستارشيب"، أكبر وأقوى صاروخ تم بناؤه على الإطلاق ويأمل إيلون ماسك في أن يساعد في مشروعه لاستكشاف المريخ يوماً ما، بينما تنتظر وكالة ناسا نسخة معدلة منه لاستخدامه في نقل البشر إلى القمر.

يأتي ذلك بعد محاولة أولى لإطلاق الصاروخ في أبريل الماضي، باءت بالفشل إذ اضطرت "سبايس إكس" لتفجيره عمدا في سماء تكساس بسبب عدم انفصال الصاروخ وتعطل محركات عدة.

وانطلق الصاروخ من قاعدة ستاربايس التابعة للشركة في بوكا تشيكا بولاية تكساس، بعيد الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي (13,00 ت غ).

وانفصلت الطبقة العليا عن الصاروخ، لكنها انفجرت بعد فترة وجيزة، بينما استمرت المركبة في مسارها الصحيح.

وقال أحد المعلقين في البث المباشر الرسمي لهذه العملية "كما ترون، فقد شهدت الطبقة العليا الثقيلة للغاية للتو عملية تفكك سريعة غير مجدولة، ومع ذلك، لا تزال مركبتنا على مسارها".

وعند جمع طبقتي المركبة الفضائية، يبلغ ارتفاع الصاروخ 121 متراً.