براتب خيالي يصل لأكثر من ربع مليون دولار .. "نتفليكس" تبحث عن مضيفة طيران

شفق نيوز/ تبحث شركة نتفليكس، عن مضيفة طيران جديدة للانضمام إلى "طاقم الأحلام"، إذ رصدت الشركة أكثر من ربع مليون دولار راتباً سنوياً للفائزة بالوظيفة.

وبالإضافة إلى المسؤوليات العادية مثل إجراء عمليات التفتيش على المقصورة قبل الرحلة وإجراء إحاطات السلامة، ستكون الموظفة الجديدة مسؤولة عن إعادة تعبئة المخزن بنفسها للحفاظ على السرية، وفقاً لما أفادته شبكة "CNBC".

وسيُطلب من المضيفة الجديدة أيضاً العمل على متن طائرة "جلف ستريم G550" حسب الحاجة.

ووفقاً لوصف الوظيفة، قالت شركة نتفليكس، إن المرشحات سيُطلب منهن "إظهار تمثيل احترافي لشركة Netflix Aviation في جميع الأوقات أثناء أداء واجبات الوظيفة"، وعلى المتقدمات أن يتبنين ثقافة Netflix وأن يكونن قادرات على "العمل مع القليل من التوجيه والكثير من التحفيز الذاتي".

وتحرص الشركة على ضرورة كتم الأسرار، إذ تطلب الشركة من المرشحين أن يكونوا قادرين على مساعدة Netflix Aviation على توفير "نقل جوي سري".

وفيما لم تحدد "نتفليكس" الراتب، إلا أنها أشارت إلى النطاق العام للوظائف المماثلة التي تتراوح رواتبها بين 60 ألف دولار و385 ألف دولار.

وسيتم تحديد المبلغ النهائي من خلال "مجموعة واسعة من العوامل" بما في ذلك المهارات والخبرة.

ويتطلب الدور "المرونة للعمل في جدول عمل متنوع بما في ذلك السفر المحلي والدولي، وغالباً ما يتطلب أيام عمل في عطلة نهاية الأسبوع والعطلات وفترات سفر ممتدة"، فضلا عن القدرة على رفع وحمل ما يصل إلى 30 رطلاً في المرة الواحدة.