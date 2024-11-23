بدء محاكمة عمرو دياب في قضية "الصفعة"

شفق نيوز/ بدأت يوم السبت، أولى جلسات محاكمة الفنان المصري عمرو دياب في قضية صفعه شاباً في إحدى حفلات الزفاف في مصر، واستمعت محكمة جنح التجمع الخامس بمصر، اليوم السبت، لمرافعة دفاع الشاب سعد أسامة في اتهام الفنان عمرو دياب بالتعدي عليه.

وقال محامي الشاب سعد أسامة، إن الفنان عمرو دياب لا تقبل له شهادة أمام المحكمة وفقا للشرع بعد صفع الشاب سعد أسامة، فيما تحفظ محامي عمرو دياب، واعترضت المحكمة على أسلوب الدفاع.

وطالب محامي الشاب المصفوع من الهضبة أثناء مرافعته، بالتعويض المدني بمبلغ 5 ملايين جنيه.

وأضاف في مرافعته أن الفنان عمرو دياب صفع موكله سعد أسامة، وتم ضربه على أكرم مكان بجسم الإنسان، وأنه ثبت من التقارير الطبية أن سعد أسامة بعد هذه الواقعة عانى من حالة اكتئاب أوجبت العلاج، إذا إن صفع عمرو دياب له، أدى بالشاب إلى حالة من الاكتئاب المتزامن وتناول أدوية، وانعزل عن المجتمع وترك عمله.

وأكمل دفاع الشاب أن الواقعة كانت على الملأ وهذا الفعل يأتي بالعار على المصفوع، وأن صفع الشاب على وجهه دفع الجميع للتنمر عليه، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

من جانبه تقدم محامي عمرو دياب بإثبات تعدي دفاع الشاب على عمرو دياب خلال مرافعته.

وطالب المحامي أشرف عبد العزيز، دفاع الهضبة، بتعويض مدني لموكله بسبب الأضرار التي تعرض لها جراء تصرف الشاب، أثناء أداء عمله الفني.

وأوضح المحامي أن موكله كان يقوم بعمله كعادته، حيث كان يؤدي فقرة غنائية في الحفل، بينما كان الشاب يقوم هو أيضًا بعمله، وقال الدفاع: "لا يوجد غني وفقير في تلك الحالة، كما ذكر دفاع الشاب".