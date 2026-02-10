بدء تجارب سريرية على علاج جيني يهدف إلى استعادة البصر

شفق نيوز- واشنطن

تبدأ شركة Life Biosciences الأميركية المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية، إجراء تجارب سريرية على العلاج الجيني ER-100 الهادف إلى استعادة البصر عبر "تجديد" الخلايا التالفة في شبكية العين.

ويُخصص الدواء الذي طوّره العلماء لعلاج الاعتلالات العصبية البصرية التي تؤدي إلى موت الخلايا العقدية في شبكية العين، وهي الخلايا المسؤولة عن نقل الإشارات البصرية من العين إلى الدماغ، ويمكن أن تتسبب أمراض مثل الجلوكوما أو اعتلال العصب البصري الإقفاري غير الشرياني في فقدان البصر الكامل.

ويعتمد العلاج على إعادة البرمجة الجينية للخلايا، من خلال التأثير في العلامات الكيميائية التي تنظّم عمل الجينات دون إحداث أي تغيير في الحمض النووي.

ويجري ذلك باستخدام ثلاثة من عوامل "ياماناكا"، وهي: OCT-4 وSOX-2 وKLF-4 OSK، التي تؤدي دورا محوريا في تنشيط آليات التجديد الخلوي، وسيُعطى الدواء عبر حقن داخل الجسم الزجاجي للعين.

وخلال الاختبارات ما قبل السريرية، أظهر العلاج قدرته على استعادة "العلامات الشابة" للحمض النووي وتحسين الرؤية في التجارب التي أُجريت على الحيوانات، وهو ما دفع إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) إلى منح تصريح ببدء التجارب على البشر.