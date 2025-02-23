بدرجات دون الصفر.. تعرف على درجات الحرارة في العراق ليوم غد

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، مساء اليوم الأحد، نشرة بدرجات الحرارة في عموم البلاد ليوم غد الاثنين.

ووفقاً للنشرة التي وردت لوكالة شفق نيوز، فإن محافظة السليمانية بإقليم كوردستان ستسجل أدنى درجة حرارة تتراوح بين 2 درجة مئوية و4 درجات تحت الصفر.

فيما تتراوح درجات الحرارة في محافظة البصرة بين 4 إلى 15 درجة، أما العاصمة بغداد فستصل درجة الحرارة فيها إلى الصفر المئوي.

وكان محافظ كركوك، ريبوار طه، قد قرر في وقت سابق اليوم تعطيل الدوام الرسمي في المدارس يومي الاثنين والثلاثاء نظراً للانخفاض الشديد في درجات الحرارة.

وشهدت محافظتا كركوك والأنبار، منذ ساعات الصباح الأولى لليوم الأحد، تساقط الثلوج في حالة جوية نادرة تتكرر في فترات زمنية متباعدة.

ولاحقاً قرر محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس ليوم غدٍ الاثنين، بسبب انخفاض درجات الحرارة وتأثيراتها على الطلبة.

وقال الدخيل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "دوام الموظفين في الدوائر الحكومية سيكون عند الساعة التاسعة صباحاً بدلاً من الساعة الثامنة، وذلك للتخفيف من آثار البرد القارس على الكوادر الإدارية والموظفين".

وأضاف المحافظ، أن "هذا القرار يأتي في إطار الحرص على سلامة الطلبة والموظفين، مع استمرار العمل في الدوائر الحكومية لضمان تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين".

كما أعلن محافظ صلاح الدين بدر الفحل، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، تعطيل الدوام الرسمي في مدارس المحافظة بسبب الانخفاض الحاد وغير المألوف في درجات الحرارة ليوم غد.

كذلك قررت ممثليات وزارة التربية والمدارس العربية المرتبطة بها، في أربيل، والسليمانية، ودهوك، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين لسوء الأحوال الجوية.

وسبق للراصد الجوي علي الجابر الزيادي أن كشف لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن العراق على موعد من الموجة الأشد برداً تشمل جميع أنحاء البلاد، مؤكداً أن درجات الحرارة ستنخفض إلى ما دون الصفر.