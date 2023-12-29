بداية العام الجديد.. "ميكي ماوس" مرشح لدخول ساحة القضاء واحتمالات "منع ظهوره مجدداً" واردة

شفق نيوز/ تدخل الحقوق المتعلقة بميكي ماوس، في الأول من كانون الثاني 2024، المجال بمعارك قضائية مع شركة "ديزني" في حال استخدام الشخصية عبر الاعادة لأعمال سابقة أو اقتباسات جديدة ومنتجات مشتقة بعد نحو قرن من الإطلالة الأولى للفأر الشهير على الشاشات.

وينتهي العمل بحقوق المؤلف لفيلم الرسوم المتحركة القصير بالأبيض والأسود "ستيمبوت ويلي" Steamboat Willie الذي تعرّف من خلاله الجمهور عام 1928 للمرة الأولى على هذا الفأر الذي أصبح رمزاً لثقافة البوب العالمية.

"مناوشات قانونية"

واكدت شركة "ديزني" العالمية في بيان تلقته وكالة "فرانس برس" أنها ستواصل حماية حقوقها المتعلقة "بالنسخ الأحدث لميكي والأعمال الأخرى التي تبقى محمية بموجب حقوق المؤلف".

فالنسخ اللاحقة من الشخصيات، ومنها تلك التي تظهر في الرسوم المتحركة "فانتازيا" عام 1940، لا تزال خارج الملكية العامة ولا يمكن نسخها من دون موافقة "ديزني".

ويمكن تالياً إرسال إنذارات رسمية إلى كل من يستخدم عناصر أحدث لشخصية ميكي، كسرواله الأحمر أو قفازاته البيضاء، على ما توقع الباحث.

"ضوابط"

وأكدت مجموعة "ديزني" أنها تعمل على "وضع ضوابط لتجنب أي التباس لدى المستهلكين من جرّاء الاستخدامات غير المصرح بها لشخصية ميكي أو الشخصيات الشهيرة الأخرى".

إلا أن خبراء آخرين كجنيفر جنكينز أبدوا تفاؤلاً أكبر في شأن إمكانات الاستخدام المرتبطة بالملكية العامة.

وذكّرت بأن "المحكمة العليا (في الولايات المتحدة) قالت بوضوح إن من غير الممكن التذرع بحقوق العلامات التجارية للتحايل على انتهاء صلاحية حقوق المؤلف".

ومع ذلك، يتوقع جميع الخبراء أن يتسبب الأمر بمعارك قضائية في المستقبل.