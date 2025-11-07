إبداع عراقي يبرز بافتتاح عرض عالمي في لاس فيغاس

شفق نيوز- واشنطن

خطف المصمّم العراقي الدنماركي أمجد العَضب الأنظار في تصميم فستان النجمة العالمية ليونا لويس، إذ نجح في ترجمة الأنوثة والقوة والإبهار البصري مع روح عروض الـ Vegas Show وما تحمله عروض الجاز والـ Burlesque من طاقة واستعراض، في آن واحد.

وأوضح المصمم العالمي أمجد العضب أنّ الهدف الأوّل كان الوصول إلى فستان قادر على خطف الأنظار فور صعود ليونا خشبة المسرح، خصوصاً أنّ هذه كانت الإطلالة الافتتاحية. فحرص على خلق شكل أنثوي يضمن حضوراً قوياً، مع حركة مدروسة للأكتاف تمنح اللوك بعداً مسرحياً واضحاً، وتتماشى مع الطاقة التي تشتهر بها لاس فيغاس، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية.

اختار المصمّم العراقي الدنماركي قصة الـ Mermaid مع تحديد واضح للخصر، مضيفاً كورسيه هندسي يمنح تماسكاً في البناء وتوازناً بصرياً للـ silhouette. كما أدخل لمسة تطريز بكريستال سواروفسكي الناعم على منطقة الصدر، مع أكمام كبيرة مصنوعة من الأورغنزا، التول، والغازار، وصولاً إلى ذيل طويل يتناسب مع ضخامة الـ Show.

أمّا الخامات المستخدمة فشملت الكريب، التول، الغازار والأورغنزا، مع تركيز إضافي على الشك والكريستال لتفاعل أقوى مع الإضاءة المسرحية.

اختار العضب اللون الأسود باعتباره ملك الألوان، ولأنّه الأنسب لإطلالة افتتاحية تفرض حضوراً ملكياً وتتماشى مع هوية العرض الضخم في فيغاس. واستغرقت رحلة التحضير ما يقارب الشهر، بين وضع الرسم الأساسي، وتنفيذ الباترن، والتطبيق النهائي.

ويصف المصمم تلك المرحلة بأنها مليئة بالضغط النفسي، وهو أمر طبيعي لأي مصمّم يواجه عرضاً عالمياً بهذا الحجم.

وقال العضب إنه حرص مع فريقه على أن يصل الفستان متكاملاً من حيث المقاس والبناء والتنفيذ، مضيفاً: "الحمد لله كان عندهم ثقة كبيرة بعملي، وتعليقات فريق ليونا كانت إيجابية".