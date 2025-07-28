بحضور نادر لفيروز.. اللبنانيون يشيعون جثمان "زياد الرحباني"

شفق نيوز- بيروت

شيع اللبنانيون، صباح الاثنين، الفنان والموسيقي زياد الرحباني، الذي توفي عن عمر ناهز الـ 69 عاماً، وسط حضور جماهيري في منطقة الحمرا بالعاصمة بيروت.

وظهرت الفنانة اللبنانية فيروز، التي نادرا ما تطل أمام الكاميرات، إلى جانب ابنتها ريما الرحباني، خلال مراسم الوداع التي حضرها عدد من أفراد العائلة والأصدقاء المقربين.

كما شاركت فيروز، مراسم تشييع نجلها التي أقيمت في كنيسة رقاد السيدة في بلدة المحيدثة بكفيا شمال شرق بيروت.

وكانت عائلة الرحباني قد أعلنت وفاة زياد، نجل الفنانة فيروز، صباح يوم السبت الماضي، بعد صراع مع المرض.

ويُعد زياد الرحباني من أبرز الوجوه الفنية في لبنان والعالم العربي، كاتباً وملحناً وموسيقياً ومسرحياً، عُرف بأسلوبه الساخر والناقد للواقع السياسي والاجتماعي اللبناني، وبأعماله الجريئة التي شكلت مدرسة فنية خاصة.

ولد الرحباني في 1 كانون الثاني 1956، وهو ابن الفنانة العالمية فيروز والملحن الراحل عاصي الرحباني، وقد بدأ مسيرته الفنية في سن مبكرة، ملحناً لوالدته أغنية "سألوني الناس"، وتوالت أعماله الفنية بعد ذلك لتشمل الأغاني والمسرحيات ذات الطابع النقدي والسياسي.

ورغم ما شهده من تألق فني، فقد عانى زياد في السنوات الأخيرة من تدهور صحي أثر على نشاطه، قبل أن يرحل تاركاً خلفه إرثاً فنياً كبيراً شكّل علامة فارقة في الموسيقى والمسرح العربي.