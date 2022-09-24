( فيديو) بحضور نادال وفيدرير.. شاب يقتحم ملعب تنس في لندن ويضرم النار في يده أمام الجمهور

شفق نيوز / اقتحم أحد نشطاء المناخ، اليوم السبت، ملعبا لكرة التنس وأضرم النار في ذراعه احتجاجا على استخدام الحكومة الطائرات الخاصة، وما أسماه "حالة الطوارئ المناخية"، فيما أصيب الجمهور بالذهول لرؤية مشهد النار في ذراع الشاب المحتج.

وقالت صحيفة The Times البريطانية، إن "أحد نشطاء المناخ اقتحم أمس الجمعة، ملعب بطولة كأس (ليفر) للتنس، وأضرم النار في ذراعه خلال إحدى المباريات، ما أدى إلى إصابة المتفرجين بالذهول".

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وأضافت الصحيفة أن "الصيحات تعالت من الحشد البالغ 17500 شخص في ساحة O2 في لندن، بينما ظهرت ألسنة اللهب من ذراع الرجل، الذي كان يرتدي قميصاً كُتِب عليه "أوقفوا الطائرات الخاصة في المملكة المتحدة"، فيما استطاع الرجل الهرب من الأمن في الملعب، وجلس عند الشبكة قبل أن يفرك ذراعه بنوع غير معروف من السوائل، ويستخدم ولاعة سجائر لإشعال النار فيها".

وبينت الصحيفة أن "حراس الأمن ركضوا بعد ذلك لإخماد النيران ومرافقة المتظاهر إلى خارج الملعب؛ حيث اقتادوه إلى منطقة خلفية قبل اصطحابه إلى الخارج، ولم يظهر عليه أي انزعاج واضح بعد ذلك".

كما أشعل المتظاهر، وفقا للصحيفة، "النار في جزء من الملعب الصلب الداخلي؛ مما تسبب في توقف قصير للمباراة بين ستيفانوس تسيتسيباس من فريق أوروبا، ودييغو شوارتزمان من فريق تيم وورلد. وشوهد مسؤولو البطولة وهم يمسحون أرضية الملعب قبل استئناف اللعب".

من جانبهم، قال منظمو كأس ليفر في بيان: "وصل رجل إلى ملعب التنس، وسرعان ما أخرجه الأمن، وتوقفت اللعبة لفترة وجيزة، واعتقلته الشرطة وتعاملت مع الموقف".

وفي وقت سابق، أصدر الرجل، الذي أشار إلى نفسه باسم كاي، مقطع فيديو مدته دقيقتان على يوتيوب، أعلن فيه عن نيته الاحتجاج على استخدام الحكومة للطائرات الخاصة، وما أسماه "حالة الطوارئ المناخية".

وقال الشاب البالغ من العمر 20 عاماً، والعضو في مجموعة End UK Private Jets البيئية، التي تنظم حملة لإنهاء استخدام الحكومة للطائرات الخاصة، إنه "في غضون ساعات قليلة، سأذهب إلى كأس ليفر للتنس، وأشعل النيران في ذراعي في الملعب".

وأشار "كاي" إلى أن المتفرجين "محقون في الشعور بالغضب"، لكن الأشخاص الذين يعتقدون أنه لا ينبغي أن تعاني الأجيال الشابة، يجب أن يتخذوا خطوات لمعالجة تغير المناخ.

وأضاف الشاب: "إذا كنا نعتقد أنَّ الأشخاص المستضعفين لا ينبغي أن يعانوا، فإنَّ الطريقة التي يجب التصرف بها لإثبات هذا الاعتقاد، هي بإيقاف حالة الطوارئ المناخية في أسرع وقت ممكن".

من جانبها، قالت مجموعة End UK Private Jets، إن "النخبة ما زالت تسافر في طائرات خاصة، ويتسببون في انبعاثات كربونية غير ضرورية من أسلوب الحياة الفاخر. يجب أن يواجهوا حقيقة الضرر الذي يتسببون فيه".

وكان نجوم التنس، روجر فيدرير ورافاييل نادال وآندي موراي ونوفاك ديوكوفيتش، يجلسون أمام الملعب وشاهدوا الاحتجاج.

ولعب فيدرير (41 عاماً) المباراة النهائية من مسيرته الاحترافية، التي استمرت 24 عاماً في وقت لاحق من يوم أمس الجمعة.