بحضور دبلوماسي.. "فراشات" يتراقصن على مسرح الرشيد ببغداد (صور)

شفق نيوز/ اكتظت مدرجات مسرح الرشيد وسط العاصمة بغداد، مساء اليوم السبت، بحضور جماهيري واسع مع تواجد دبلوماسي أجنبي لمشاهدة عرض للباليه أدته فتيات من مختلف الأعمار.

عدسة وكالة شفق نيوز حضرت العرض في مسرح الرشيد ملأته الجماهير ولم تترك مقعداً شاغراً، إلى جانب حضور دبلوماسيين وممثلين لسفارات الدول الأوروبية والأجنبية لمتابعة العرض.

ونجحت "الفراشات" بأداء عرض باليه شيق نال إعجاب الحاضرين وتفاعلهم حيث قدمنّ لوحة فنية من الرقص مع نغمات الموسيقى واستطعن أن يأخذن الجمهور إلى مساحة أخرى جميلة وبعيدة روتين الحياة اليومية.