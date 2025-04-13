بحضور أجنبي وأجواء ثقافية.. معرض الكتاب يُفتتح ضمن مهرجان بابل (صور)

شفق نيوز/ افتُتحت فعاليات معرض الكتاب ضمن النسخة الـ12 من مهرجان بابل للثقافات والفنون العالمية، يوم الأحد، وسط أجواء ثقافية وفنية احتضنها المسرح البابلي في المدينة الأثرية.

وشهدت بابل حضوراً لافتاً من الزوار المحليين والسائحين الأجانب، من بينهم وفد سياحي فرنسي قام بجولة في المدينة القديمة، وتوقف عند بوابة عشتار لالتقاط الصور التذكارية أمام النقوش البارزة التي تجسّد عظمة فنون العمارة البابلية.

وتعرف جدران المدينة بأنها تتزين بطابوق بابلي قديم، وتحمل منحوتات بارزة لحيوانات أسطورية مقدسة، منها التنين البابلي (موشخوشو)، وهو مخلوق مركّب يجمع رأس الأفعى، وجسم الأسد، وأقدام الطائر، ويمثّل الإله مردوخ، إضافة إلى الثور المقدس الخاص بالإله إدد، والغزال المرتبط بالإلهة عشتار.

كما شملت الجولة معالم بارزة مثل القصر الجنوبي، القصر الشمالي، المتاهة، شارع الموكب، أسد بابل، والمعابد التاريخية التي تحكي فصولاً من حضارة وادي الرافدين، وتظهر عظمة نقوشها وكتاباتها على الجدران.

وانطلقت مساء يوم السبت الماضي، فعاليات مهرجان بابل للثقافات والفنون العالمية بنسخته الـ12، داخل المدينة الأثرية في المحافظة، وذلك بمشاركة دولية وثقافية وفنية وفعاليات مختلفة ومعرض كتاب على خشبة المسرح البابلي.

كما شهدت الفعاليات عروضاً موسيقية، إضافة إلى عروض شعرية، ومعارض كتب وصور فوتوغرافية تستمر طيلة أيام المهرجان.

ويستمر المهرجان حتى 19 نيسان/ أبريل الجاري، بمشاركة أكثر من 400 فنان وأديب ومبدع من العراق والعالم، لتقديم فسيفساء من الفنون العالمية والعربية والعراقية.