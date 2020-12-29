بحث أمريكي: مرضى الصلع الوراثي أكثر تأثرا بأعراض فيروس كورونا

Category: منوعـات

Date: 2020-12-29T15:27:07+0000

شفق نيوز / تحذيرات صارمة انتشرت مؤخرا بعد ارتفاع أعداد وفيات ومصابي فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي جعل الدول تحذر من التهاون في ارتداء الكمامة أو التباعد الاجتماعي بالإضافة إلى الالتزام بالتعقيم الدائم وغسل الإيدي، وأوضح الدكتور عمرو عبدالحميد مدرس الأمراض الجلدية والتناسلية وطب الذكورة بجامعة سوهاج، أنه من المعروف أن «كوفيد 19» تزيد نسبة إصابته للرجال مقارنة بالسيدات، ولكن الجديد هو أن نسبة الإصابة وحدتها تزيد بين مرضى الصلع الوراثي من الرجال والسيدات. وأكد «عبدالحميد» في تصريح خاص ، أنه جرى نشر بحث في مجلة الأكاديمية الأمريكية للجلد، في أغسطس 2020، أجري على 175 مريض كورونا بالمستشفيات، وأوضح البحث زيادة نسبة المصابين بأعراض شديدة بالفيروس التاجي في مرضى الصلع الوراثي بين الرجال بنسبة 79%، والسيدات بنسبة 42%.

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