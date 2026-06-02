بحث عراقي مشترك يكشف دور جسيمات أوكسيد الزنك النانوية في علاج السرطان

أعلنت هيئة البحث والتطوير الصناعي، إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن، يوم الثلاثاء، عن نجاح مركز بحوث "ابن البيطار" التابع لها في نشر بحث علمي مشترك بالتعاون مع جامعات عراقية وعالمية، يسلط الضوء على دور جسيمات أوكسيد الزنك النانوية في معالجة مرض السرطان.

وحمل البحث عنوان: "The anticancer, antioxidant, and antimicrobial properties of zinc oxide nanoparticles: A comprehensive review"، ونُشر في مجلة (TransMed) الصادرة عن دار النشر العالمية (KeAi)، وهي من المجلات المصنفة ضمن الربع الثاني (Q2) في مستوعبات "سكوبس" العالمية.

وأشارت الهيئة في بيان لها، إلى أن البحث يتناول تحليلاً للخواص الطبية الحيوية لجسيمات أوكسيد الزنك النانوية (ZnO NPs)، إذ تم استعراض طرق تخليقها وتوصيف هذه الجسيمات من خلال التركيز على السمات الفيزيائية والكيميائية الفريدة لها، والتي أسهمت في زيادة أهميتها في مجال التطبيقات الطبية للنانو، فضلاً عن دورها في معالجة السرطان وإدارة الإجهاد التأكسدي والسيطرة على العدوى.

وأضاف البيان أن البحث بيّن أيضاً أهمية حجم الجسيمات وشكلها وتأثير ذلك في كفاءتها الحيوية وفاعليتها التطبيقية في المجالات الطبية والعلاجية.

وأكدت الهيئة أن هذا الإنجاز العلمي يأتي في سياق توجهاتها نحو دعم البحث التطبيقي وتعزيز التعاون العلمي المشترك، بما يواكب التطورات العالمية ويسهم في خدمة القطاعات الصناعية والصحية، ويعكس حرصها على الارتقاء بالمستوى العلمي للمراكز البحثية التابعة لها، واستمرارها في دعم الباحثين وتوفير البيئة العلمية الملائمة للإبداع والابتكار، بما يعزز من مكانة العراق العلمية.