بحث بريطاني يكشف تأثيراً إيجابياً لضوء النهار على التفكير والانتباه

شفق نيوز- لندن

اكتشف علماء الأعصاب في جامعة مانشستر، أن الإضاءة النهارية الكثيفة تؤثر بشكل إيجابي على التفكير والانتباه. وأعد الفريق دراسة أولى لتقييم التأثيرات المعرفية للضوء في الظروف الواقعية.

ولاحظ المشاركون في التجربة انخفاض النعاس وتحسّن التركيز، بالإضافة إلى تسريع ردود الفعل بنسبة 7-10% عند التعرض للضوء الساطع، كما شعر الأشخاص الذين يخلدون للنوم مبكرا بمزيد من النشاط عند التعرض للضوء في الصباح.

وشارك في الدراسة 58 متطوعا بالغا ارتدوا أجهزة استشعار للإضاءة لتقييم حالتهم المعرفية عبر تطبيق على الهاتف المحمول، بينما خضع 41 مشاركا لاختبارات مخبرية لدراسة استجابة بؤبؤ العين للضوء، بالإضافة إلى مقارنة مستوى الإضاءة الفعلي بإدراك المشاركين لها.

وأظهرت النتائج ما يلي:ضوء النهار الساطع والمستقر يحسّن الانتباه في مهام البحث البصري، وأن هناك علاقة بين ارتفاع مستوى الإضاءة النهارية وتقليل الانتقالات بين الضوء والظلام وأداء معرفي أفضل، كما أن الضوء الساطع والخلود للنوم مبكرا يعززان العلاقة بين الإضاءة والنعاس.

وتوصل العلماء إلى أن "وقت اليوم ومدى الاستيقاظ لا يؤثران على الوظائف المعرفية، إذ يبقى سطوع الضوء هو العامل الأهم، بغض النظر عن طول ساعات النهار".

وأشار عالم الأعصاب ألتوج ديدي كوجلو، المؤلف الرئيسي للدراسة، قائلا:"أظهرت بياناتنا أن التعرض للضوء – قصير أو طويل الأمد – له تأثير إيجابي على الوظائف المعرفية حتى خارج ظروف المختبر، عندما يعيش المشاركون حياتهم الطبيعية".

وأضاف:"الضوء هو إشارة بيئية أساسية تنظم العديد من العمليات البيولوجية لدى الإنسان، بما في ذلك الساعة البيولوجية والنوم والتفكير، ومن المعروف أن الضوء الاصطناعي ليلا يُضعف جودة النوم ويُزعزع الساعة البيولوجية، واكتشفنا الآن أن ضوء النهار الساطع مهم جدا أيضا لدعم الوظائف المعرفية".