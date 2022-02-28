بحار أوكراني يغرق يختاً فاخراً انتقاماً من الغزو الروسي لبلاده

شفق نيوز/ أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يوم الاثنين، بأن بحاراً أوكرانياً حاول إغراق يخت فاخر في البحر الأبيض المتوسط تعود ملكيته رجل أعمال روسي، انتقاماً من الغزو الروسي لأوكرانيا.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، ان قيمة اليخت "ليدي أناستاسيا" تبلغ قرابة 7 ملايين دولار، وتعود ملكيته لألكساندر ميجيف، الرئيس السابق لشركة الطائرات المروحية الروسية، والتي استحوذت على شركة تصنيع الأسلحة "روستيك".

وأشارت الصحيفة إلى أن البحار الأوكراني الذي لم يكشف عن اسمه، حاول إغراق اليخت في مايوركا قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لإسبانيا.

وأحبطت الشرطة الإسبانية محاولة التخريب التي أرجعها منفذها إلى كون مالك اليخت يبيع أسلحة تستخدم في قتل الأوكرانيين.

وقال البحار "لا أشعر بالندم على الإطلاق، ولو رجع بي الزمن إلى الوراء لكررت ما كنت أنوي القيام به".

وذكرت وسائل إعلام إسبانية، أن البحار قرر إغراق اليخت الذي يصل طوله لـ156 قدما، بعد بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، عن طريق فتح صمامات الماء بالمركب الذي يضم 5 مقصورات.

وزعم باقي أفراد الطاقم بأن البحار الأوكراني لم يخبرهم بخطته، ولكنه طلب منهم ترك اليخت عندما بدأ بضخ الماء لإغراقه.

وتمكن الحرس المدني الإسباني من إنقاذ الموقف بعدما غمر اليخت بالماء جزئيا، حيث ظل مرتبطا بمرساه.

واعترف البحار بمسؤوليته عن الحادث، إلا أن القاضي أفرج عنه، ولم تفد وسائل الإعلام الإسبانية فيما إذا كانت قد وجهت إليه تهمة جنائية.