بتهمة "التقبيل والمقامرة".. جلد 6 أشخاص علناً في إندونيسيا (فيديو)

شفق نيوز- جاكرتا

نفذت السلطات الإندونيسية، يوم الخميس، عقوبة الجلد علناً بحق ستة أشخاص بتهمة المقامرة والمجاهرة بالتقبيل في مقاطعة آتشيه، بحسب صحيفة "راكيات بوست" الماليزية.

وتم تنفيذ العقاب في حديقة "بوستانوسالاتين" في مدينة باندا آتشيه، بعد أن أصبحت قرارات محكمة الشريعة نافذة.

وحصل أربعة من المدانين بموجب مادة "الاختلاط" (الخلوة أو إظهار مودة بين رجل وامرأة غير متزوجين) على ما بين 21 و28 جلدة بالعصا.

أما المدانان الآخران في قضية المقامرة، فحُكم عليهما بـ8 و29 جلدة. وقبل تنفيذ العقاب، خضع جميعهم لفحص طبي.

وأحدث الحكم الصادر بحق شخصين ضجة خاصة، إذ كانا قد اشتهرا في وقت سابق بعد بث مباشر على تطبيق "تيك توك" وتبادلا خلاله قبلة.

بدوره، قال رئيس النيابة العامة في باندا آتشيه، بوبي ساندري، إن "تطبيق عقوبة الجلد هو جزء من تنفيذ قانون الشريعة الساري في آتشيه".

وأضاف أن السلطات تأمل أن يكون الجَلد العلني "عبرة للمجتمع، وحافزاً للسكان على الالتزام بمعايير القانون الإسلامي المعمول بها في مقاطعة آتشيه".