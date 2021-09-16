"بتكليف من الكاظمي".. حسام الرسام ومحمد عبد الجبار في اغنية رياضية

شفق نيوز/ كشف الفنان العراقي حسام الرسام، يوم الخميس، عن تكليفه من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باعداد مشروع اغنية رياضية تخص خليجي 25.

وكتب الرسام، على حسابه في فيسبوك، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كلفه بعمل أغنية رياضية لبطولة خليجي 25 والملزمع اقامتها في مدينة البصرة، جنوبي العراق.

وأشار الرسام، إلى أن الأغنية من كلمات فالح حسون الدراجي والحان علي بدر وغناء محمد عبد الجبار و حسام الرسام واشراف عمر البدري.

وينتظر العراقيون موافقة المكتب التنفيذي بالاتحاد الخليجي لكرة القدم، على اقامة بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في نسختها الـ25 ”خليجي 25“ في مجدينة البصرة.

في وقت كشفت فيه صحيفة الشرق الاوسط السعودية، في خبر لها اليوم الخميس، بأن المكتب الخليجي أوصى بتأجيل البطولة إلى عام 2023، وذلك بسبب عدم جاهزية البصرة لاستضافة البطولة.