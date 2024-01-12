بتقنية عالية .. قفاز جديد لمساعدة مرضى باركنسون على الارتجاف

شفق نيوز/ أعلنت شركة الكترونيات أمريكية، اليوم الجمعة، عن قفاز جديد عالي التقنية يستخدم في المجال الطبي لمساعدة مرضى باركنسون في التغلب على الارتعاشات والارتجاف.

ويساعد القفاز المرضى على ثبات اليد والسيطرة على الاهتزازات الناجمة عن مرض باركنسون، الذي يفقد المصابين به القدرة على التحكم، مثل الكتابة بوضوح باستخدام قلم أو الإمساك بفنجان من القهوة دون أن ينسكب.

وتم عرض قفاز "غايرو غلوف" (GyroGlove) في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) في لاس فيغاس.

وتحدث بعض المرضى عن كيفية مساعدة القفاز بوقف الاهتزازات التي تجعل المهام البسيطة مثل ارتداء الملابس تحديا.

وقامت شركة "غايرو غير" (GyroGear) بتطوير أكثر مثبتات اليد تقدما في العالم، مع شركاء استراتيجيين من بينهم مجموعة التكنولوجيا الصينية "فوكسكون" (Foxconn)، وفقا للمؤسس الدكتور، "فاي أونغ" (Faii Ong).

ويحتوي القفاز على قطعة تسمى "جيروسكوب" بحجم قرص الهوكي، ولكن مع وجود قرص بداخلها يدور بشكل أسرع من توربين المحرك النفاث، وفقا لأونغ.

وقال أونغ: "هذا القفاز مصنوع في نفس المصنع الذي يصنع جهاز ماك بوك برو"، في إشارة إلى أن شركة فوكسكون هي المورد لشركة أبل.