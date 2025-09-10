بتقنيات تُستخدم للمرة الأولى.. مخرج كوردي ينقل السينما العراقية للعالمية بـ"ندم"

شفق نيوز- بغداد

أكّد المخرج الكوردي ريگا البرزنجي، يوم الأربعاء، أنّ فيلمه الجديد "ندم" يمثّل نقطة تحوّل في مسيرة السينما العراقية، باعتباره أول عمل محلي يوظّف تقنيات إنتاج متقدمة تُستخدم للمرة الأولى داخل البلاد.

وقال البرزنجي، لوكالة شفق نيوز، إن "قصة الفيلم مستوحاة من الواقع العراقي، وهي رحلة الشاب (نور) الذي تحدّى قيود المجتمع ليحقق حلمه في صناعة الأفلام. أردتُ أن أقدّم عملاً يعبّر عن جيل كامل يكافح ليصنع مستقبله رغم الصعوبات. (ندم) ليس مجرد فيلم، بل رسالة أمل، وإثبات أن السينما العراقية قادرة على النهوض ومخاطبة العالم".

وأشار إلى أن "الفيلم حاز منذ مراحله الأولى على اهتمام فنانين ونقّاد بارزين داخل العراق، حتى لُقّب بالعمل الذي ينهض بالسينما العراقية".

وكشف البرزنجي أن "(ندم) سيُعرض لأول مرة عالمياً في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 بالتزامن في صالات سينما حول العالم، من إنتاج شركة CCFilm Pro".