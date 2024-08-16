بتصميم وتنفيذ عراقي.. البصرة بانتظار أطول ناطحة سحاب في العالم

شفق نيوز/ ذكرت مجلة "رياليتي" الهندية المتخصصة بالشؤون العقارية، أن مدينة البصرة العراقية قد تشهد بناء أطول ناطحة سحاب في العالم، بارتفاع 1153 متراً، في حال تم إقرار مشروع المخطط الهندسي لها.

وأوضح التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، أن تصميم المبنى الذي يحمل اسم "العروس"، هو من تخطيط شركة AMBS Architects التي يقول موقعها الإلكتروني أن مؤسسها في بداية سبعينيات القرن الماضي، هو المهندس العراقي المعروف علي الموسوي والتي تعمل في العراق وبريطانيا والمغرب.

وبحسب التقرير، فإن المبنى الجديد يتألف من 4 أبراج متصلة، وأنه في حال إنشائه، فإنه سيحل محل "برج خليفة" في دبي الذي يبلغ ارتفاعه 829.8 أمتار باعتباره أطول مبنى في العالم.

كما أن مبنى "العروس" سيكون أطول من "برج المملكة"، الذي يتم بناؤه حاليا في المملكة السعودية بارتفاع مخطط له يبلغ 1008 أمتار.

وأشار التقرير إلى أنه سيضم شركات ومساكن ومنافذ البيع بالتجزئة وذلك من خلال تصميم خاص يتضمن حجاباً ساتراً لتأمين الظل للمتنزهات والحدائق والمباني الصغيرة التابعة له، كما أنه تم تصميم هيكل المبنى ليكون صديقاً للبيئة عبر إنتاج طاقة متجددة أكثر مما يستهلك.

ونقل التقرير عن مصممين للمشروع قولهم إن المبنى سيقام على مساحة ضخمة تبلغ 1.5 مليون قدم مربع.

وبحسب هؤلاء، فإن "آلاف الأشخاص سيستمتعون بطرق لا نهائية، داخل المبنى أو عليه أو تحته، من التنزه في الحدائق والمتنزهات المظللة الشاسعة، إلى تناول الطعام أو التسوق".

ترجمة وكالة شفق نيوز