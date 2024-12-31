بتدريب فنانة مصرية.. ورش رقص شرقي في السعودية

شفق نيوز/ أثارت الراقصة المصرية الشهيرة دينا، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد الإعلان عن إقامتها ورش تدريب للرقص الشرقي في السعودية لأول مرة.

وتقدم دينا ثلاث ورش تدريبية يومي الجمعة 31 كانون الثاني/ يناير والأحد 1 شباط/ فبراير، عبارة عن محاضرات نظرية وعملية، وتحصل المتدربة على شهادة التدريب المعتمدة من دينا.

وقالت دينا خلال الفيديو الترويجي للورش التدريبية: "أنا أول مرة هشوفكم في الرياض، يوم 31 كانون الثاني/ يناير، و1 شباط/ فبراير، وهعمل ورش تدريبية للمحترفين.. أشوفكم على خير".

وتعرضت الراقصة دينا لهجوم حاد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الإعلان عن إقامتها ورش تدريب للرقص الشرقي في المملكة العربية السعودية.

ومؤخرا، أثير الجدل حول فعاليات موسم الرياض، حيث شهدت حفلات الفنانين الأجانب، تصاميم إضاءة وديكورات، شببها البعض بالكعبة المشرفة، وقد وضعت خلف الفنانين وقرب الراقصين، فضلا عن أن ملابس بعض الفنانات قد أثارت الجدل، لكونها "عارية" بعض الشيء.