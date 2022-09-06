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بتدخل جراحي .. استخراج عظم دجاج من خلف قلب مريض عراقي (صور)

Category: منوعـات

Date: 2022-09-06T11:39:59+0000
بتدخل جراحي .. استخراج عظم دجاج من خلف قلب مريض عراقي (صور)

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة النجف، يوم الثلاثاء، عن إجراء عملية لاستخراج عظم دجاج من خلف القلب لمريض يبلغ من العمر 70 عاما وذلك في مدينة الصدر الطبية.

ونقلت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن اختصاص دقيق جراحة القلب الدكتور بهاء عبد الرزاق محمد علي قوله، إن المريض كان يعاني من صعوبة بالبلع مع ألم بالصدر وضيق بالتنفس مع ارتفاع درجة الحرارة وبعد إجراء فحص المفراس تبين وجود جسم غريب ثقب المريء واستقر خلف القلب.

وأوضح أنه تقرر اجراء عملية فتح صدر طارئة لإستخراج الجسم الغريب الذي تبين لاحقا انه عظم دجاج حاد ابتلعه المريض قبل ظهور الأعراض، وتم استخراجه من المنصف الصدري خلف القلب مباشرة وبالقرب من القصبة الهوائية بعد أن ثقب المريء.

كما أشار الدكتور محمد علي إلى أنه تم ترقيع المريء وتنظيف المنطقة قرب القلب من التعفن الذي سبّبه العظم بعد استقراره في المنطقة لمدة 3 أيام ، منوها إلى ان هذه العملية عالية الخطورة تصل نسبة الوفاة فيها الى (45%) وان بقاء الجسم الغريب لأكثر من يوم بالمنصف الصدري يسبب التهاب بكتيري بالأنسجة القريبة من القلب وتسمما بالدم.

وتابع بالقول ان العملية تكللت بالنجاح، والمريض الان يتمتع بصحة جيدة، مقدماً شكره الى الفريق الجراحي ولا سيما طبيب التخدير الدكتور وليد والى الكادر الذي شارك في انقاذ حياة المريض.

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