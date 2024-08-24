ببحث متعمق.. علماء صينيون يستخرجون الماء من تربة القمر

شفق نيوز/ أفادت وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء، يوم السبت، بأن العلماء اكتشفوا طريقة سمحت لهم بالحصول على الماء من عينات تربة القمر التي جلبها المسبار تشانغ آه، إلى الأرض عام 2020.

وتشير الوكالة إلى أن النتائج التي حصل عليها علماء معهد نينغو لعلم وهندسة المواد التابع لأكاديمية العلوم الصينية بالتعاون مع زملائهم من معهد الفيزياء ومؤسسات علمية أخرى، قد تلعب دورا مهما في إنشاء محطة قمرية للبحوث.

وجاء في بيان الوكالة: "اكتشف فريق البحث بعد ثلاث سنوات من البحث المتعمق والاختبارات المتكررة، أن المعادن الموجودة في تربة القمر تحتوي على احتياطات كبيرة من الهيدروجين لأنها تعرضت لرياح الشمس خلال ملايين السنين".

وتجدر الإشارة، إلى أنه عند تسخين الهيدروجين يتفاعل مع أوكسيد الحديد الموجود في المعادن، ما ينتج عنه الحديد وكمية كبيرة من الماء.

وتشير الوكالة في بيانها، إلى أن عينات تربة القمر تنصهر عند ارتفاع درجة الحرارة إلى أعلى من 1000 درجة مئوية، والماء الناتج عن التفاعل يتحرر على شكل بخار.

وقد أظهرت التجارب العديدة التي أجراها العلماء أنه يمكن الحصول من تسخين غرام واحد من تربة القمر على 51-76 مليغراما من الماء. أي يمكن الحصول من تسخين طن واحد من تربة القمر على 51-76 كيلوغراما من الماء، وهذا يعادل 100 قنينة سعة 500 ملليلتر، وهذا يوفر الماء لـ 50 شخصا في اليوم.