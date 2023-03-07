ببجي موبايل تعلن محتوى خاصاً للعراقيين

أعلنت ببجي موبايل (PUBG MOBILE)، إحدى أشهر ألعاب الجوال في العالم، عن تعاون جديد كلياً مع "بلي" Baly أهم شركة لتوصيل الطعام ونقل الركاب في العراق.

واجتمعت ببجي موبايل و"بلي" للإعلان عن شراكتهما الضخمة بهدف تعزيز الروابط مع جمهورهما في المنطقة. وتعتزم ببجي موبايل من خلال مجموعة من النشاطات المشوقة أن تردّ الجميل إلى المجتمع المتنامي من اللاعبين المتميزين في العراق، أحد أكبر أسواق لعبة الباتل رويال الشهيرة في المنطقة.

وستحظى شركة "بلي" بتعاون داخل ببجي موبايل لمدة أربعة أيام كجزء من الحدث، بدءاً من 6 وحتى 11 مارس. وسيتمكن اللاعبون من المشاركة في حدث "بلي" داخل اللعبة لفرصة الفوز بأكواد خصم 50% على خدمات "بلي" للأغذية والنقل للمستخدمين الجدد بالمدن الرئيسية في العراق.

وتمتلك خدمة حجز سيارات الأجرة وتوصيل الطعام ذات الأسعار المعقولة أسطولًا سريع النمو لتوفير خدمات النقل في العراق، وستقوم خلال فترة التعاون بتنظيم عدد من الأنشطة التفاعلية على مواقع التواصل الاجتماعي ستشمل مسابقات للفوز بالجوائز الإضافية.

وكجزء من حملة "Baly Loadout"، سيستلم العملاء المحظوظون الذين يطلبون من بلي طلباتهم من سائقين يرتدون أزياء ببجي موبايل. وسيتمكن عشاق اللعبة والعملاء من كسب حزمة Baly Loadout الحصرية من خلال التقاط صورة مع السائق ونشرها على حساباتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي ووضع وسم ببجي موبايل. وتتضمن الحزمة مجموعة ممتعة من عروض الطعام وحجوزات سيارات الأجرة سيتمكنون من استخدامها بأنفسهم ومشاركتها مع أصدقائهم.

ولإضفاء المزيد من التشويق، ستنطلق أنشطة بلي في الواقع عبر المروجين الذين يتعاملون مع العملاء في المطاعم لحثّهم على الاشتراك. وسيحصل العملاء أيضاً على فرصة لالتقاط الصور مع عميل ببجي موبايل المميز والذي سيرتدي زيًّا ذو طابع خاص (Cosplay) لمشاركتها على منصات التواصل الاجتماعي تحت وسم "Baly Loadout".