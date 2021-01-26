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بايدن يكسر الحاجز بارتداء اغلى ساعة بين رؤساء امريكا

Category: منوعـات

Date: 2021-01-26T20:35:34+0000
بايدن يكسر الحاجز بارتداء اغلى ساعة بين رؤساء امريكا

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن ساعة يد الرئيس الأمريكي جو بايدن، رولكس السويسرية التي تبلغ قيمتها 7 آلاف دولار، هي أغلى من ساعات الرؤساء الأمريكيين السابقين.ولفتت الصحيفة في هذا السياق إلى أن سلفي بايدن، بيل كلينتون وجورج بوش الابن، فضلا الساعات من ماركة "تيميكس" الأمريكية، وفضل باراك أوباما الإكسسوارات من ماركة "شينولا" و"جورج غراي" .

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن رأي مفاده أن الرئيس الأمريكي له الحق في استعمال ساعات من أي فئة سعرية، مشيرين إلى أن بايدن أتيحت له الفرصة لكسب المال، ولذلك لا حرج في حمله ساعة رولكس.

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