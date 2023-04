بايدن يتلعثم من جديد .. العراق أم إيران (فيديو)

شفق نيوز/ عاود الرئيس الأمريكي تكرار زلات اللسان التي اعتاد الجمهور على سماعها منه، وهذه المرة كانت حول العراق وإيران وذلك عندما تطرق للحديث عن الخدمة العسكرية لابنه بو بايدن.

وهذه المرة تلعثم الرئيس بايدن وارتبك عندما أتى على ذكر العراق وإيران، وقال: "كنت في العراق وإيران. لا، في العراق وليس في إيران، لقد زللت في الكلام. في العراق وأفغانستان (كنت) أكثر من 30 مرة. ورأيته عندما كان في العراق.. في بغداد".

BIDEN: "I've been in and out of Iraq and Iran — Iraq and Iran, but Iraq, not Iran, I misspoke — Iraq and Afghanistan over 30 times"That is another lie. pic.twitter.com/uQk6PjfuKO