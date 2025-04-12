بالموسيقى والشعر.. مهرجان بابل للثقافات يوقد شمعته الـ12 (صور)

شفق نيوز/ انطلقت مساء السبت، فعاليات مهرجان بابل للثقافات والفنون العالمية بنسخته الـ12، داخل المدينة الأثرية في المحافظة، وذلك بمشاركة دولية وثقافية وفنية وفعاليات مختلفة ومعرض كتاب على خشبة المسرح البابلي.

ووثقت وكالة شفق نيوز، استقبال الضيوف على السجادة الحمراء، حيث اصطف الفنانون والمثقفون والضيوف من داخل العراق وخارجه، تتقدمهم كوكبة من الشخصيات البارزة في مجالات الثقافة والفنون والإعلام.

كما شهدت الفعاليات عروضاً موسيقية، إضافة إلى عروض شعرية، ومعارض كتب وصور فوتوغرافية تستمر طيلة أيام المهرجان. ويستمر المهرجان حتى 19 نيسان/أبريل الجاري، بمشاركة أكثر من 400 فنان وأديب ومبدع من العراق والعالم، لتقديم فسيفساء من الفنون العالمية والعربية والعراقية.