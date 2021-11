بالفيديو.. ناسا تبدأ مهمة حماية الأرض من "الكابوس المخيف"

شفق نيوز/ أطلقت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" مركبة صوب الفضاء ليل الثلاثاء الأربعاء، من ولاية كاليفورنيا، في مهمة تجريبية تسعى لتغيير مسار كويكب، في خطوة تؤسس لأول نظام دفاع بشري ضد الأجرام السماوي التي قد تصطدم بالأرض.

وانطلقت المركبة الفضائية التي أطلقت "ناسا" عليها اسم "دارت" الساعة 10:21 مساء بتوقيت المحيط الهادئ الثلاثاء (06:21 بتوقيت غرينتش الأربعاء) من قاعدة فاندنبرغ الجوية، على بعد حوالى 240 كيلومترا شمال غرب لوس أنجلوس، وفق "رويترز".

ونشرت "ناسا" شريط فيديو يظهر انطلاق الصاروخ الذي يحمل المركبة، وكتبت مع الفيديو: "كويكب (Dimorphos) نحن قادمون إليك".

