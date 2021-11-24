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بالفيديو.. ناسا تبدأ مهمة حماية الأرض من "الكابوس المخيف"

Category: منوعـات

Date: 2021-11-24T09:29:12+0000
بالفيديو.. ناسا تبدأ مهمة حماية الأرض من "الكابوس المخيف"

شفق نيوز/ أطلقت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" مركبة صوب الفضاء ليل الثلاثاء الأربعاء، من ولاية كاليفورنيا، في مهمة تجريبية تسعى لتغيير مسار كويكب، في خطوة تؤسس لأول نظام دفاع بشري ضد الأجرام السماوي التي قد تصطدم بالأرض.

وانطلقت المركبة الفضائية التي أطلقت "ناسا" عليها اسم "دارت" الساعة 10:21 مساء بتوقيت المحيط الهادئ الثلاثاء (06:21 بتوقيت غرينتش الأربعاء) من قاعدة فاندنبرغ الجوية، على بعد حوالى 240 كيلومترا شمال غرب لوس أنجلوس، وفق "رويترز".

ونشرت "ناسا" شريط فيديو يظهر انطلاق الصاروخ الذي يحمل المركبة، وكتبت مع الفيديو: "كويكب (Dimorphos) نحن قادمون إليك".

وانطلقت المركبة "دارت" على متن صاروخ من طراز "فالكون9" مملوك لشركة "سبيس إكس".

وجرى بث عملية الإطلاق على الهواء مباشرة على قناة "ناسا "لتلفزيونية.

وستكون المركبة الفضائية على موعد مع اختبار حاسم في سبتمبر 2022، عندما تصل إلى وجهتها، وهو أحد الكويكبات الموجودة قرب كوكب الأرض.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية أن هدف المهمة الفضائية (Dimorphos) وهو بارة عن قمر صغير يدور قرب كويكب لا يبعد كثيرا عن كوكب الأرض.

وستكون هذه أول مهمة لوكالة تستخدم فيها تكنولوجيا للدفاع عن كوكب الأرض ضد أجسام غريبة.

كما ستكون أول مرة يغير فيها البشر ديناميكيات النظام الشمسي، بصورة يمكن قياسها.

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