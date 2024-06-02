بالفيديو.. لحظة انهيار مبنى في مدينة اسطنبول التركية

شفق نيوز/ يكافح عمال الطوارئ الاتراك اليوم الاحد، لإنقاذ الأشخاص المحاصرين تحت أنقاض مبنى سكني منهار في مدينة إسطنبول.

وأظهرت لقطات تلفزيونية رجال الإطفاء وهم ينقلون الأنقاض يدويا من المبنى المكون من 3 طوابق والذي سوي بالأرض في كوتشوك شكمجة على الجانب الأوروبي من المدينة.

ورصد مقطع فيديو منتشر على منصة "إكس" لحظة انهيار المبنى السكني.

وذكرت قناة (سي إن إن تورك) أنه تم انتشال شخصين مصابين من تحت الأنقاض.

وقال مكتب حاكم إسطنبول إن المبنى انهار الساعة 8:40 صباحا بالتوقيت المحلي (05:45 بتوقيت غرينتش). ولم يتضح السبب على الفور.