بالفيديو.. شرطية أميركية تنجو من هجوم "مرعب"

شفق نيوز/ أظهر فيديو صادم في الولايات المتحدة، لحظة هجوم رجل مشرد، على شرطية في الشارع، حيث كاد أن يقتلها بيديه العاريتين.

ووقعت الحادثة يوم الجمعة، عندما واجهت شرطية من مدينة سان فرانسيسكو الأميركية، رجلا مشردا، وطلبت تفتيشه.

وبعد أن استدار كي تقوم بتفتيشه، عاد ليستدير مرة أخرى وينهال عليها بالضرب، ليسقطها أرضا ويبدأ بلكم وجهها بأرضية الشارع.

