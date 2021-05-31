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بالفيديو.. شرطية أميركية تنجو من هجوم "مرعب"

Category: منوعـات

Date: 2021-05-31T14:30:56+0000
بالفيديو.. شرطية أميركية تنجو من هجوم "مرعب"

شفق نيوز/ أظهر فيديو صادم في الولايات المتحدة، لحظة هجوم رجل مشرد، على شرطية في الشارع، حيث كاد أن يقتلها بيديه العاريتين.

ووقعت الحادثة يوم الجمعة، عندما واجهت شرطية من مدينة سان فرانسيسكو الأميركية، رجلا مشردا، وطلبت تفتيشه.

وبعد أن استدار كي تقوم بتفتيشه، عاد ليستدير مرة أخرى وينهال عليها بالضرب، ليسقطها أرضا ويبدأ بلكم وجهها بأرضية الشارع.

وبينما بدت هي عاجزة عن الحركة وفي وضع خطير، ظهر عدد من المارة بالوصول للحادث، وقاموا جاهدين بإبعاده عنها، لكنه لم يستسلم، حتى تدخل رجال الأمن لاحقا بعد أن اكتشفوا زميلتهم بيدي المشرد.

ووفقا لموقع أخبار "كرون 24"، فقد حضرت الشرطية لمواجهة الرجل، بعد وصول بلاغات برجل مشرد يضايق العامة في سان فرانسيسكو.

وعند وصولها للرجل، الذي كان ضخم الجثة، ولم يرتد حذاء، وافق على مضض بعملية التفتيش، قبل أن ينهال عليها ضربا.

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