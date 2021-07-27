سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بالفيديو.. جدار رملي عملاق يبتلع مدينة في الصين

Category: منوعـات

Date: 2021-07-27T11:06:35+0000
بالفيديو.. جدار رملي عملاق يبتلع مدينة في الصين

شفق نيوز/ تسببت عاصفة رملية كثيفة مصحوبة بسحب الغبار في حدوث فوضى في مدينة دونهوانغ القديمة على طريق الحرير في شمال غربي الصين.

فقد ضربت العاصفة الرملية، التي بلغ ارتفاعها 100 متر على الأقل، حوالي الساعة 3 مساء، مدينة دونهوانغ، في 25 يوليو 2021، مما أجبر الشرطة المحلية على فرض ضوابط على حركة المرور عند بوابات الرسوم وأمرت السائقين بإبعاد سياراتهم عن الطرق السريعة وإلى مناطق الخدمة لانتظار انتهاء العاصفة.وأظهرت لقطات الفيديو العاصفة الرملية وهي تبتلع مدينة دونهوانغ، وهي موطن لكهوف "موغاو"، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، والتي تقع في صحراء جوبي وتشتهر بمناخها القاسي وظروفها المعيشية.وأظهرت اللقطات، التي نشرت على موقع تويتر، مبان شاهقة وهي تختفي تحت سحابة الغبار الهائلة، حيث انخفضت الرؤية إلى أقل من 7 أمتار.

related

فيديو يحبس الأنفاس.. طفل يسقط من الطابق الـ13 وينجو بإعجوبة

Date: 2020-11-25 08:23:52
فيديو يحبس الأنفاس.. طفل يسقط من الطابق الـ13 وينجو بإعجوبة

أسرع مركبة على الأرض.. الصين تكشف عن قطار بسرعة 600 كلم بالساعة

Date: 2021-07-20 17:30:54
أسرع مركبة على الأرض.. الصين تكشف عن قطار بسرعة 600 كلم بالساعة

الصين تخلق جيلًا جديداً من الجنود الخارقين من خلال تعديل الجينات

Date: 2020-12-10 19:18:45
الصين تخلق جيلًا جديداً من الجنود الخارقين من خلال تعديل الجينات

اختفاء مؤسس "علي بابا"

Date: 2021-01-07 17:55:21
اختفاء مؤسس "علي بابا"

تغريم صيني وزوجته 155 ألف دولار لإنجابهما 7 أطفال

Date: 2021-02-25 17:46:32
تغريم صيني وزوجته 155 ألف دولار لإنجابهما 7 أطفال

أزمة "هواوي" تضرب الأسعار.. "هبوط جنوني" في سوق المستعمل

Date: 2019-05-26 19:54:25
أزمة "هواوي" تضرب الأسعار.. "هبوط جنوني" في سوق المستعمل

الصين تجبر الوافدين اليها بإجراء المسحة الشرجية

Date: 2021-03-04 15:03:23
الصين تجبر الوافدين اليها بإجراء المسحة الشرجية

كل يوم لمدة عام.. هاتف ذكي يسبب كارثة لطفلة

Date: 2019-06-14 19:39:17
كل يوم لمدة عام.. هاتف ذكي يسبب كارثة لطفلة