بالفيديو.. اعتقال امرأة عارية الصدر خلال جنازة الأمير فيليب

شفق نيوز/ ألقت الشرطة القبض على امرأة عارية الصدر، يوم السبت، بعد قيامها بالاحتجاج بصوت عال خلال مراسم تشييع جثمان الأمير فيليب في لندن.

وبمجرد أن انتهت دقيقة الصمت التي أعلنت حدادا على روح الأمير فيليب، خرجت المرأة من بين الحشود، التي تجمعت قرب قصر ويندسور حيث يقام التشييع، وصاحت بصوت عال "إنقذوا الكوكب".

وبعدها بثوان تجمع رجال شرطة حول المرأة وقاموا باقتيادها وسط الشارع، كما أظهرت لقطات مصورة.

'Topless' woman taken away by police outside Prince Philip's funeral pic.twitter.com/8WXbaWasWI