بالفيديو.. اختطاف نتنياهو ونقله إلى طهران

شفق نيوز/ انتشرت على منصات إلكترونية إيرانية، خلال الأيام القليلة الماضية، مشاهد تمثيلية تظهر اختطاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونقله إلى طهران.

والمشاهد مأخوذة من فيلم إيراني قصير بعنوان "ضيف غير رسمي"، يبدأ بخبر عن حادث غامض يتعلق بالاختفاء المفاجئ لرئيس الوزراء الإسرائيلي.

ولاحقاً، يتم استدعاء مترجم للغة العبرية لتوجيه الأسئلة إلى ضيف في طهران، ليكتشف المترجم لاحقاً أن هذا الضيف هو نتنياهو نفسه.

ورغم أن الفيلم صدر قبل أكثر من خمسة أشهر، فإنه عاد فجأة إلى الظهور على منصات التواصل الاجتماعي في إيران، بالتزامن مع المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي الإيراني.

يشار إلى أن الفيلم أُنتج في استوديوهات "قدرة"، التي اتهمتها إذاعة "فاردا" الإيرانية المعارضة بأنها شركة تابعة لاستخبارات طهران، تعمل على نشر دعاية لصالح الحكومة الإيرانية.

وتقول "فاردا" إن الرئيس التنفيذي لشركة "قدرة" هو مرتضى أصفهاني، المعروف أيضاً باسم مرتضى غوبه، الذي عمل سابقاً مسؤولاً في الاستخبارات الإيرانية.

علاوة على ذلك، فإن الفيلم متاح عبر موقع "عمار يار" التابع لهيئة تعرف باسم "الجبهة الثقافية للثورة الإسلامية"، وهي مؤسسة رسمية أُطلقت بموجب مرسوم صادر عن المرشد الأعلى علي خامنئي قبل أكثر من عقد، وتقوم بنشر أعمال مرخصة تتوافق مع قيم الحكومة الإيرانية.

