بالغناء والطرب.. انطلاق مهرجان بابل الدولي

شفق نيوز / انطلقت فعاليات "مهرجان بابل الدولي"، مساء الأربعاء، على مدرجات مدينة بابل الآثرية 100كم جنوب العاصمة بغداد، تحت شعار "من بابل الحضارة نصنع الحياة".

وأعربت وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، بوقت سابق من اليوم، عن أملها أن يعود مهرجان بابل من جديد بعد توقفه منذ سنة 2003، وكان قد انطلقت فعالياته لأول مرة عام 1987.

وأهابت الوزارة بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بالقائمين على المهرجان وعلى رأسهم رئيس اللجنة العليا لإدارة المهرجان محافظ بابل والمشاركين فيه، "تقديم نسخة جديدة من المهرجان تليق ببابل الحضارة والفن، وبما يعكس الوجه المشرق للعراق كبلد متنوع الثقافات والأطياف، وأن يكون المهرجان فرصةً مناسبةً للتلاقي والتقارب وإشاعة المحبة".

وكانت اللجنة التنظيمية لمهرجان بابل، قد أعلنت يوم الخميس، اكتمال استعداداتها الفنية واللوجستية للمهرجان الكبير الذي انطلق قبل قليل، ويستمر خمسة أيام.

وتتضمن فعاليات المهرجان، مشاركة فنانين عرب بينهم الفنان هاني شاكر وشمس الكويتية، بالإضافة إلى فناني عراقيين ومنهم حاتم العراقي، فضلاً عن فرق شعبية عربية وأجنبية، إلى جانب فعاليات عرض الأزياء البابلي والعزف والرسم الحر وفعاليات الطيران الشراعي والمناطيد والدبكات العربية والكوردية، فضلاً عن فعاليات ثقافية وأدبية وفنية أخرى.

وكان محافظ بابل قد أصدر قراراً بمنع الفعاليات الغنائية في مهرجان بابل، تلبية لمطالب عدد من الأهالي، لاعتبارات دينية.

وأقام العشرات من المحتجين أمس الأربعاء، صلاة، أمام آثار بابل، احتجاجاً على إقامة فقرات غنائية في المهرجان، الذي سيستمر خمسة أيام، بمشاركة العديد من الفنانين.