بالصور.. ملكة جمال لبنان تظهر مفاتنها لتشجيع السياحة

شفق نيوز/ نشرت ملكة جمال لبنان، مايا رعيدي، مجموعة من الصور على صفحتها الرسمية بموقع "انستغرام"، وذلك خلال مشاركتها بنشاط لتشجيع السياحة في المتحف الوطني ببيروت.

وارفقت رعيدي الصور بتعليق قالت فيه "منذ صغري، وللمتحف الوطني مكانة كبيرة في

قلبي.وهدفي أن أسلّط الضوء على الغنى الثقافي في لبنان، وأن أشارك في نقل هذه الثقافة للأجيال

الصاعدة".

وشكرت ملكة الجمال اللبنانية فريق العمل الذي شاركها في تنفيذ هذا المشروع الذي سيساهم بتشجيع السياحة إلى لبنان بالرغم من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد.

https://www.instagram.com/p/CH4-JttFkdn/?igshid=1c2ybjlnruubu