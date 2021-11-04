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بالصور.. مركز "زهاوي" يطلق حفلاته الفنية من قلعة أربيل

Category: منوعـات

Date: 2021-11-04T20:04:29+0000
بالصور.. مركز "زهاوي" يطلق حفلاته الفنية من قلعة أربيل

 شفق نيوز/ شهدت مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الخميس، حفلا فنيا احتضنته قلعة اربيل بمناسبة افتتاح مركز "زهاوي" للموسيقى والغناء.

وشارك في الحفل 4 فرق موسيقية من شمال كوردستان (تركيا) وغربها (سوريا) وشرقها "إيران"، وجنوبها "اقليم كوردستان العراق".

وسيبدأ مركز زهاوي فعالياته الرسمية بداية سنة ٢٠٢٢ كمنطلق لمشواره الفني؛ إذ وقع الاختيار على أربيل على اعتبارها عاصمة مهمة لرسالة الفن ولها مكانتها الدولية، وتوافرها على الوسائل الفنية. 

ويبدأ المركز حفلاته الموسيقية والغنائية مطلع سنة 2022 على أن تتواصل لـ24 شهرا بواقع حفلة واحدة كل شهر على المسرح نفسه في قلعة أربيل.

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