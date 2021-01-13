بالصور.. كشف النقاب عن سيار أجرة طائرة

شفق نيوز/ كشفت شركة "جنرال موتورز" الأمريكية المتعددة الجنسيات النقاب عن سيارة أجرة طائرة ذاتية القيادة تحت اسم العلامة التجارية "كاديلاك" خلال معرض CES.

ونشرت الشركة مقطع فيديو يكشف تصميم وشكل الطائرة التي تمتلك مقعدا واحدا وتصل سرعتها القصوى إلى 56 ميلا في الساعة.

وتعتبر هذه السيارة طائرة، كما يمكنها أن تسير على الطريق بمكوك جديد مستقل يتسع لاثنين من الركاب، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتعتبر هذه الطائرة الذاتية القيادة أول تقدم لشركة "جنرال موتورز" في النقل الجوي، وتمتلك محركا كهربائيا بقدرة 90 كيلووات في الساعة، ينتج عنه سرعات تصل إلى 56 ميلا في الساعة.

وقال نائب رئيس شركة "جنرال موتورز"، مايكل سيمكو، إن السيارة الطائرة تتجاوز حركة المرور والحشود والعقبات الأخرى التي تقف في طريق الركاب.

وبعد لحظات من الكشف عن هذه السيارة، ارتفعت أسهم "جنرال موتورز" بنسبة 8.8 % بارتفاع 48.95 دولار للسهم، وهو ما عزز قيمتها السوقية بحوالي 70 مليار دولار.

كما كشفت الشركة أيضا عن سيارة أخرى ذاتية القيادة توفر مساحة اجتماعية للركاب على غرار سيارات "الليموزين".