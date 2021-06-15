بالصور.. عربة متنقلة محملة بـ6 ملايين لعبة تتجول في كركوك

شفق نيوز/ يلجأ الناس إلى أساليب وطرق مختلفة لتأمين لقمة العيش لهم ولأفراد عائلاتهم، قد تكون بعضها في غاية الصعوبة والمشقة.

واختار علي فلاطون هذا الدرب المضني لإعالة عائلته في مدينة كركوك، لكن ما يقوم به يصعب تصوره.

وفلاطون من مواليد 1971 من أم كوردية وأب تركماني، ولديه 8 أطفال، ويعيل عائلته من خلال عربة متنقلة محملة بالألعاب والملابس ومستلزمات منزلية أخرى.

ويشعر المرء بالانبهار من حجم العربة التي يدفعها علي يومياً لمدة 12 ساعة، وهي أشبه بمتجر متنقل تتدلى منها الألعاب والملابس وسلع أخرى كثيرة.

وقال فلاطون لوكالة شفق نيوز، إنه يقوم بدفع العربة وكسب رزقه منها منذ ثمانية أعوام، حيث يتجول بها من شارع إلى شارع وزقاق إلى آخر طوال النهار في مدينة كركوك.

وأضاف، أن طول العربة يبلغ أكثر من 6 أمتار، لكن المفاجأة التي كشف عنها فلاطون تمثل بأن العربة محملة بـ5 إلى 6 ملايين قطعة من ألعاب الأطفال.

وأشار إلى أنه لا يتلقى أي معونة أو راتب من الحكومة وهو مجبر على دفع العربة يومياً لكسب قوته اليومي.