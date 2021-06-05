بالصور.. طائرات تحلق فوق بغداد وسط أجواء احتفالية

شفق نيوز/ شهدت العاصمة العراقية بغداد يوم السبت حدثاً احتفالياً نادراً بإقامة مهرجان للطائرات الورقية.

وأقيمت الفعالية في شارع أبو نؤاس وسط بغداد، إذ سادت أجواء احتفالية في المناسبة التي شارك فيها عشرات العائلات البغدادية.

وقام الأطفال وذووهم بإطلاق الطائرات الورقية الملونة في السماء لتحلق فوق بغداد.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن قوات الأمن انتشرت بكثافة في شارع أبو نؤاس لحماية المحتفلين.

ونادراً ما تشهد بغداد مهرجانات احتفالية شعبية جراء عدم استقرار الأمن وأعمال عنف وتفجيرات طيلة العقود الأخيرة.