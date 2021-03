بالصور.. بيع "منزل افتراضي" على المريخ

شفق نيوز/ بيع منزل "افتراضي" يقع وسط مشهد شبيه بكوكب المريخ، بمبلغ 500 ألف دولار، ما يعادل 288 بعملة إيثر الرقمية.

وأفادت مجلة التصميم والهندسة المعمارية Dezeen أن المنزل، المسمى "منزل المريخ"، صممته الفنانة الكندية كريستا كيم بمساعدة مهندس معماري وبرمجيات ألعاب الفيديو.

وسيتمكن المالك الجديد للمنزل الافتراضي ثلاثي الأبعاد، من استكشاف غرف القصر ذات المخطط المفتوح باستخدام تقنية الواقع الافتراضي (عالم رقمي) أو الواقع المعزز في المستقبل (حيث تضاف العناصر الرقمية إلى مشهد من العالم الحقيقي).

ووصفت كيم إبداعها بأنه "منحوتة خفيفة"، موضحة أن كل غرفة تحتوي على جدران شفافة، قائلة: "من يحتاج إلى الخصوصية على كوكب غير مأهول؟".

كما يوجد في باحة القصر العديد من الكراسي الشفافة المخصصة "للتشمس"، لالتقاط الأشعة تحت الحمراء السامة، على الأرجح أثناء ارتداء نوع من أجهزة التنفس.

ويمتلك المشتري الآن شهادة ملكية رقمية محمية بتقنية blockchain، التي وصفها كاتب نيويوركر، ناثان هيلز، في عام 2017 بأنها "مثل النسخة الرقمية من وشاح محبوك من قبل جدتك، كونها تستخدم كرة واحدة من الخيوط، والنتيجة مستمرة، وتعتمد كل غرزة على تلك التي تسبقها مباشرة. ومن المستحيل إزالة جزء من النسيج دون ترك بعض الأثر".

ويأتي البيع بعد شراء عمل رقمي فقط للفنان مايك وينكلمان، المعروف باسم Beeple، مقابل 79.4 مليون دولار، "مما جعله من بين أهم 3 فنانين على قيد الحياة"، وفقًا لدار المزادات "كريستيز".

وتم هذا الأسبوع، بيع أول تغريدة من مؤسس تويتر، جاك دورسي، التي أطلقها قبل 15 عاما تقريبا، مقابل 2.9 مليون دولار. وقالت التغريدة: "just "setting up my Twitter.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت دار "غوتشي" الإيطالية للأزياء، أحذية رقمية بسعر 17.99 دولارا، بسعر أقل بحوالي 480 دولارا من أحذية العلامة التجارية الفاخرة عادة. ويمكن ارتداء" الحذاء باستخدام الواقع الافتراضي والواقع المعزز.

وأخبرت كيم، Dezeen أنها تعتقد أن سوق NFT، وهو نوع من الأصول الرقمية الفريدة التي انتشرت بشكل كبير، "يدعم التغيير الإيجابي من خلال ثورة التشفير. هذه الثورة ستخلق عملا سياسيا حقيقيا لدعم الطاقة الخضراء والاستدامة".

في الوقت الحالي، من المعروف أن NFTs غير مستدامة، لأن إنتاج NFT يتطلب طاقة مكثفة للغاية.