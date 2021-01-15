بالصور..انطلاق فعاليات كرنفال الليمون السنوي في فرنسا

شفق نيوز/ يعتبر مهرجان الليمون والحمضيات من أكثر الأحداث السنوية الشهيرة في مدينة (مينتون) الفرنسية، كما أنه ثاني أكثر الأحداث شعبية في (الريفييرا) الفرنسية.

حيث يستقطب المهرجان (240.000) زائر من جميع أنحاء العالم وهو حدث مذهل يستخدم أكثر من (140) طناً من الحمضيات، بما في ذلك الليمون والبرتقال.

و تستخدم ثمار الحمضيات لإنشاء عربات جميلة وعروض ملونة مرتبة في جميع أنحاء المدينة، لطالما كان هذا المهرجان واحداً من أهم أسواق المنتجين الرئيسيين للحمضيات في أوروبا، وفي الواقع تم إنشاء المعرض الأول في عام 1929 في فندق ريفييرا للكرنفال التقليدي.