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بالصور.. انطلاق أغرب حملة انتخابية في العالم

Category: منوعـات

Date: 2021-04-08T14:58:30+0000
بالصور.. انطلاق أغرب حملة انتخابية في العالم

شفق نيوز/ أطلق مرشح للانتخابات البرلمانية في المكسيك، حملته الانتخابية، بطريقة غريبة، حيث بدأ بالترويج لبرنامجه الانتخابي من داخل نعش.

وقال كارلوس مايورغا المرشح البرلماني عن حزب "إنكوينترو سوليداريو" في ولاية شيواوا شمال المكسيك، إنه يعبّر من خلال هذه الخطوة عن رسالة مفادها أن الناس يموتون بسبب "لا مبالاة" السياسيين.

وأضاف أن الساسة "التزموا الصمت إزاء المعدلات المرتفعة للجريمة المنظمة. لقد بقوا صامتين حيال الفوضى الناجمة عن كوفيد".

ويهدف مايورغا لتسليط الضوء على الأرواح التي تزهق بالآلاف في البلاد من جرّاء جائحة كوفيد-19، وأعمال العنف المرتبطة بالعصابات.

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