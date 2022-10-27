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بالصدفة.. ناسا ترصد مواقع انبعاث الميثان بكميات هائلة من الأرض

Category: منوعـات

Date: 2022-10-27T05:36:46+0000
بالصدفة.. ناسا ترصد مواقع انبعاث الميثان بكميات هائلة من الأرض

شفق نيوز/ أثبت جهاز وضعته إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا في المدار حول الأرض كفاءته باكتشاف الانبعاثات الهائلة لغاز الميثان حول العالم، وهو أحد أهم الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، بعد أن صُمم أساسا لتطوير دراسات الغبار في الجو وتأثيراته على تغير المناخ.

وقالت ناسا، إن الجهاز الذي يُطلق عليه جهاز قياس الطيف التصويري حدد ما يزيد عن 50 من "بواعث الميثان الفائقة" في آسيا الوسطى والشرق الأوسط وجنوب غرب الولايات المتحدة منذ تركيبه في يوليو (تموز) في محطة الفضاء الدولية.

وتشمل المواقع التي كشف بعضها أخيراً، والبعض الآخر معروف سلفا، منشآت ضخمة للنفط والغاز، ومدافن قمامة كبرى.

وبني مقياس الطيف التصويري أساسا لتحديد التركيب المعدني للغبار في الغلاف الجوي من صحارى الأرض والمناطق القاحلة الأخرى بقياس الأطوال الموجية للضوء المنعكس من سطح التربة فيها. 

واتضح أن الميثان يمتص ضوء الأشعة تحت الحمراء بأسلوب فريد يمكن للجهاز اكتشافه بسهولة، حسب العلماء في مختبر الدفع النفاث لناسا قرب لوس انجلوس، الذي صمم الجهاز وصنعه.

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