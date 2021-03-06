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بالصدفة.. غواص يعثر على رزمة قيمتها 1.5 مليون دولار

Category: منوعـات

Date: 2021-03-06T15:31:34+0000
بالصدفة.. غواص يعثر على رزمة قيمتها 1.5 مليون دولار

شفق نيوز/ عثر غواص عن طريق الصدفة أثناء ممارسته الغطس قبالة فلوريدا كيز، وهي مجموعة جزر تشكّل جزءا من فلوريدا الجنوبية بالولايات المتحدة، على رزمة ضخمة من الكوكايين تزيد قيمتها عن 1.5 مليون دولار.

وقال مكتب عمدة مقاطعة مونرو بفلوريدا في بيان، الخميس، إن أحد الغواصين بالقرب من كريج كي، وهي جزيرة في وسط فلوريدا كيز، أبلغ عن العثور على رزمة مخدرات كبيرة عائمة.

واستجابت دورية بحرية أميركية للبلاغ، حيث وجدت بالفعل رزمة كبيرة، تحتوي 25 قطعة من الكوكايين، تزن 30.8 كيلوغرام تقريبا، حسبما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وقيّمت السلطات المخدرات التي عثر عليها بأكثر من 1.5 مليون دولار، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل التي تتعلق بمصدرها، أو كيفية وصولها إلى المكان.

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