بالسلاسل والأقفال.. مدير شركة هندية "يحبس" موظفيه لمنع خروجهم خلال فترة العمل

شفق نيوز/ عمد مسؤول شركة تكنولوجية في الهند إلى إغلاق أبواب الشركة بالأقفال والسلاسل لمنع خروج الموظفين أثناء فترة العمل، ما أثار موجة انتقادات في مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفق ما ذكره موقع "India Today" فان أحد موظفي الأمن الخاصين بشركة "Coding Ninjas" يظهر في مقطع فيديو وهو يضع السلاسل والاقفال على باب الشركة ويقول انه تلقى التوجيهات من أنوراغ سيدي، وهو مدير شركة "كودينغ نينجاس"، ما أثار غضب عام واسعاً الضوء على استغلال الموظفين العاملين في البيئة المهنية.

هذا الاجراء والانتقاد اجبر المتحدث باسم الشركة على "الاعتذار نتيجة الإزعاج الذي سببته هذه الحادثة".

وتأسست شركة "Coding Ninjas" التكنولوجية عام 2016، وتهدف إلى "سد الفجوة المعرفية بين الكليات والصناعة"، تهدف الشركة الى تدريس أكثر من 17 دورة برمجة، بما في ذلك التعليم وعلوم البيانات و Android ، وبالشركة أكثر من 150 موظفاً.