بالذكاء الاصطناعي.. إطلاق خاصية لمساعدة الطلاب على الدراسة والحد من الغش

شفق نيوز – متابعة

أعلنت شركة “أوبن إيه آي” المالكة لتطبيق الذكاء الاصطناعي “تشات جي بي تي”، يوم الخميس، عن إطلاق خاصية جديدة تحت اسم “وضع الدراسة” تهدف إلى مساعدة الطلاب والأكاديميين في شرح الدروس وفهم المواد التعليمية، وذلك دون الحاجة إلى معلم مباشر، إلى جانب تقليص فرص الغش الأكاديمي.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية، فإن "الخاصية الجديدة صُممت لتكون أداة فعالة في إنجاز الواجبات الدراسية، والتحضير للامتحانات، وتعلم مواضيع جديدة بطريقة تفاعلية، مشيرة إلى أن “تشات جي بي تي” بات قادراً على التعامل مع الصور، ما يتيح تحليل اختبارات سابقة أو مواد بصرية عند تحميلها عبر المنصة".

وتهدف الخاصية، بحسب “أوبن إيه آي”، إلى "توجيه استخدام الروبوت الذكي نحو التعليم البنّاء، بعيداً عن توليد الإجابات الجاهزة، إذ تؤكد الشركة أن الأداة تركز على شرح المفاهيم ومساعدة الطلبة في تطوير قدراتهم الذاتية، دون الاكتفاء بتقديم الحلول مباشرة، رغم إمكانية تجاوز هذا التوجيه في حال قرر المستخدم تجاهله".

وقالت جاينا ديفاني، المسؤولة عن التعليم الدولي في “تشات جي بي تي”، إن “الشركة لا ترغب في أن يُساء استخدام الروبوت من قبل الطلبة، وتعتبر هذه الميزة خطوة نحو تشجيع الاستخدام الأكاديمي المسؤول للذكاء الاصطناعي”، مؤكدة أن “التصدي لظاهرة الغش الأكاديمي يتطلب حواراً أوسع على مستوى القطاع التعليمي بأكمله، مع وضع إرشادات واضحة لما يُعد استخداماً مشروعاً للذكاء الاصطناعي”.

وأضافت ديفاني، أن “وضع الدراسة يشجع على التفكير والتفاعل مع الأسئلة بدلاً من تقديم الإجابة بشكل مباشر”، مبينة أن الأداة “توجه المستخدم نحو الحل، ولا تعطيه الإجابة على الفور”.

وأشارت “أوبن إيه آي” إلى أنها "طوّرت هذه الخاصية بالتعاون مع معلمين وخبراء في مجال التعليم، لكنها حذّرت في الوقت ذاته من احتمال ظهور سلوكيات غير متسقة أو أخطاء في بعض المحادثات التعليمية".